München (SID) - Der Auftritt von Youngster Fabian Schmutzler hat dem TV-Sender Sport1 am zweiten Tag der Darts-WM eine gute Zuschauerquote beschert. Bei der Abendsession am Donnerstag schauten im Schnitt 530.000 Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) und in der Spitze bis zu 860.000 Zuschauer zu. Der Gesamt-Marktanteil lag bei 2,3 Prozent.

Seit 2004 überträgt der Sender die Darts-WM - nur einmal konnte er seitdem in der ersten Turnierwoche bessere Werte verzeichnen.