London - Raus mit Applaus. Fallon Sherrocks Märchen bei der Darts-WM ist trotz einer weiteren großartigen Leistung beendet.

Die 25-Jährige, die als erste Frau bei einer Darts-WM einen Mann besiegt hatte und dieses Kunststück in der zweiten Runde wiederholte, verlor gegen ihren englischen Landsmann Chris Dobey (Nr. 22 der Welt) mit 2:4. Trotz einer echten High-Finish-Show im Londoner Ally Pally musste sie sich geschlagen geben und verpasste damit das Achtelfinale. Sherrock darf sich mit 25.000 Pfund Preisgeld trösten.

"Ich bin nicht enttäuscht"

Sherrock zu SPORT1: "Ich bin nicht enttäuscht. Ich habe alles getan, was ich machen konnte. Ich werde diese zwei Wochen niemals vergessen. Aber jetzt geht es zurück in die Normalität."

"Diese Frau kann spielen. Ich wusste, was ich hier spielen muss, um mich durchzusetzen. Sie hat tolle Darts gespielt", lobte Gegner Dobey.

Erster Sieg einer Frau gegen einen Mann

Sie hatte am 17. Dezember in der ersten Runde durch ihren Sieg gegen Ted Evetts weltweit für Aufsehen gesorgt. Der Hype nahm sogar noch zu, als sie in der zweiten Runde den Weltranglistenelften Mensur Suljovic aus Österreich aus dem Turnier warf. Auch Tennis-Ikone Billie Jean King, in ihrer Sportart Vorreiterin für die Gleichstellung von Mann und Frau, gratulierte aus den USA.

Im Match gegen Dobey knüpfte Sherrock zunächst an die starken Leistungen aus den ersten Runden an und ging mit 2:1 Sätzen in Führung. Vor allem bei ihren Versuchen auf die Doppelfelder glänzte die alleinerziehende Mutter aus Milton Keynes. Ihre Quote konnte Sherrock aber nicht halten, Dobey steigerte sich und zog verdient ins Achtelfinale ein.

"Ihre Siege sind Weltnachrichten geworden"

Damit endet eine der bemerkenswertesten Geschichten dieser Darts-WM. Die Zuschauer feierten Sherrock wie einst den Rekordweltmeister Phil Taylor, und auch Barry Hearn, der mächtige Vorsitzende des Verbandes PDC, geriet ins Schwärmen, wenn er über Sherrock spricht.

"Ihre Siege sind Weltnachrichten statt Sportnachrichten geworden", sagte Hearn, "das hat mich ein bisschen überrascht."

