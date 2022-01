London - Ex-Weltmeister Peter Wright nach einer Weltklasseleistung und der unwiderstehlich spielende Michael Smith stehen im Finale der Darts-WM.

Wright gewann das grandiose Halbfinale der früheren schottischen Champions im Londoner Alexandra Palace gegen Gary Anderson 6:4. Am Montag duelliert er sich mit dem Engländer Smith, der seinen Landsmann James Wade mit 6:3 ausschaltete.

Wright, Weltmeister von 2020 und an Position zwei gesetzt, sah sich zwar heftiger Gegenwehr Andersons ausgesetzt, hatte allerdings in den entscheidenden Situationen bei den Würfen auf die Doppel die besseren Nerven.

Michael Smith: "Werde Weltmeister"

Smith, Nummer neun der Setzliste, hatte im Viertelfinale den walisischen Titelverteidiger Gerwyn Price aus dem Turnier geworfen und ließ nun auch Wade keine Chance.

"The Machine" gilt als einer der besten Spieler, die nie im Finale standen. "Ich werde die WM gewinnen. Ob in diesem Jahr oder in den kommenden zehn Jahren. Ich werde Weltmeister, zu 100 Prozent", hatte Wade vor seinem schon vierten Halbfinale gesagt. Smith hingegen versicherte im "Sport1"-Interview anschließend, er habe nur "70 bis 75 Prozent" seines Könnens gezeigt.

Der 31-Jährige kann am Montagabend eine alte Wunde schließen: 2019 hatte er das WM-Finale gegen Michael van Gerwen (Niederlande) verloren. Sieger des Endspiels ist, wer zuerst sieben Sätze gewinnt.

