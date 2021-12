Köln (SID) - Darius Labanauskaus hat den Zuschauern im Alexandra Palace bei der Darts-WM den nächsten Neundarter beschert. Keine 24 Stunden nach dem perfekten Spiel des Schotten William Borland versetzte der 45 Jahre alte Litauer die Fans in London im vierten Leg des ersten Satzes im Erstrundenspiel gegen den Belgier Mike de Decker erneut in Ekstase. Insgesamt war es erst der zwölfte Neundarter in der Turniergeschichte.