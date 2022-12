Berlin (SID) - Dem zweimaligen Champion Adrian Lewis ist bei der Darts-WM in London ein Start nach Maß gelungen. Der Engländer setzte sich am Freitag zum Auftakt gegen Daniel Larsson aus Schweden mühelos mit 3:0 durch. In der zweiten Runde trifft der 37-Jährige, der schon seit Jahren nicht mehr auf dem Niveau früherer Tage spielt, auf den Australier Damon Heta.

Zuvor hatte Alan Soutar, Achtelfinalist im Vorjahr, beim 3:0 über Debütant Mal Cuming (Australien) keine Probleme. Der Kroate Boris Krcmar besiegte in einem ereignislosen Spiel Toru Suzuki aus Japan mit demselben Ergebnis.

Lewis hatte den Saisonhöhepunkt im Alexandra Palace 2011 und 2012 gewonnen, vor sieben Jahren stand er zudem im Finale. In den vergangenen Jahren fiel der frühere Schützling von Legende Phil Taylor in der Weltrangliste auf Rang 33 zurück. Lewis gewann neben den Weltmeisterschaften noch zwei weitere Major-Titel.