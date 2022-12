Am Mittwochabend war für den österreichischen Darts-Profi Mensur Suljovic bei der WM im Londoner Ally Pally Endstation. Gegen den dreimaligen Weltmeister Michael van Gerwen war für "The Gentle" nichts zu holen.

Im Interview mit der "Bild" hat der 50-Jährige rund um das Match Einblick in seine Gefühlswelt gewährt. "Meine Corona-Impfung hat mir in den vergangenen eineinhalb Jahren die Karriere zerstört", so der Sportler.

Dreimal ließ sich Suljovic gegen COVID impfen. Nun ist er sich sicher, an den Spätfolgen der Impfung zu leiden. So klagt er über Müdigkeit – und über Tage, an denen das Aufstehen extrem schwer fällt. Auch ein niedriger Pulsschlag machte ihm zwischenzeitlich zu schaffen.

Suljovic klagt über Karriereknick

"Mehrfach stand ich ganz kurz davor, hinzuschmeißen. Meiner Frau hatte ich sogar schon gesagt, dass ich es tun werde", erklärte der Österreicher.

Inzwischen hat Suljovic seine Meinung geändert. "Ich werde im nächsten Jahr so viel spielen wie noch nie, keinen Urlaub machen, die Ferien fallen aus. Ich werde jedes Turnier spielen, alles mitnehmen. Ich bin noch lange nicht fertig, mein Freund", sendet er eine Kampfansage.

Ob er 2023 wirklich erfolgreich sein kann, muss sich erst zeigen. Seine größten Erfolge feierte er zwischen 2016 und 2019 und damit noch vor Beginn der Coronapandemie – und noch weit bevor er sich impfen lassen konnte.