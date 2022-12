Köln (SID) - Der zweimalige Champion Adrian Lewis ist bei der Darts-WM in London zum dritten Mal nacheinander in der zweiten Runde gescheitert. Gegen den Weltranglisten-20. Damon Heta (Australien) verlor der Engländer am Sonntag deutlich mit 0:3.

Der 37-jährige Lewis, der schon seit Jahren nicht mehr auf dem Niveau früherer Tage spielt, konnte den starken Aufnahmen des Australiers nicht Paroli bieten und kassierte früh das erste Break. Mit seinem zweiten Matchdart machte Heta dann den Einzug in die nächste Runde perfekt.

Lewis hatte den Saisonhöhepunkt im Alexandra Palace 2011 und 2012 gewonnen, vor sieben Jahren stand er zudem im Finale. In den vergangenen Jahren fiel der frühere Schützling von Legende Phil Taylor in der Weltrangliste auf Rang 33 zurück.