Köln (SID) - Martin Schindlers Gegner für die zweite Runde bei der Darts-WM steht fest: Der 26-Jährige mit dem Spitznamen "The Wall" trifft am Freitag (23. Dezember) in der Abendsession auf Martin Lukeman. Der 37 Jahre alte Brite bezwang in seinem Erstrundenmatch im Londoner Alexandra Palace den Japaner Nobuhiro Yamamoto mit 3:0.

Schindler hatte als 29. der Weltrangliste in der ersten Runde ein Freilos. Neben dem Strausberger sind in Gabriel Clemens und Florian Hempel zwei weitere Deutsche in der zweiten Runde dabei.