Köln (SID) - Fallon Sherrock (27) hofft bei der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace auf ein Duell mit dem Weltranglistenersten Gerwyn Price. "Er ist der Weltmeister, jeder will gegen den Weltmeister spielen", sagte die Britin im Sport1-Podcast Checkout: "Es wäre einfach nur toll." Am Sonntag (ab 20.00 Uhr/Sport1 und DAZN) trifft die "Queen of the Palace" zum Auftakt auf Rekordteilnehmer Steve Beaton.

Sherrocks Respekt vor Erstrunden-Gegner Beaton ist groß: "Er ist eine Legende im Dartsport", sagte sie. Ihr Ziel sei es, die erste Runde zu überstehen: "Natürlich sind die Erwartungen an mich hoch, aber ich versuche das alles auszublenden." Selbstbewusst ergänzte sie: "Wenn ich in Form bin, kann ich jeden schlagen." Sollte sie sowohl Beaton schlagen als auch die zweite Runde überstehen, würde anschließend wohl Price warten.

Vor zwei Jahren gewann Sherrock als erste Frau ein Match bei der PDC-WM und schied erst in der dritten Runde aus. Zuletzt zog sie beim Grand Slam in Wolverhampton als erste Teilnehmerin im Live-TV bei einem Event des Weltverbands ins Viertelfinale ein. Nach ihren guten Ergebnissen habe sie "in gewisser Weise gelernt den Druck und die Erwartungen von anderen zu ignorieren", so Sherrock.

Nach der WM will sich Sherrock die Tour-Card erspielen, die für zwei Jahre zur Teilnahme an allen Ranglistenturnieren berechtigt: "Das würde mein Spiel noch stärker machen", sagte sie.