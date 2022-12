Köln (SID) - Juniorenweltmeister Josh Rock hat bei der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace auch seine zweite Hürde genommen. Der Nordire schlug in einem umkämpften Duell am Mittwochnachmittag den Engländer Callan Rydz 3:0. Der 24 Jahre alte Rydz war im vergangenen Jahr überraschend erst im Viertelfinale gegen den späteren Champion Peter Wright ausgeschieden.

In der dritten Runde trifft Rock am 27. Dezember (ca. 14.30 Uhr/Sport1 und DAZN) auf den englischen Spitzenspieler Nathan Aspinall. Zuvor hatte der 21-Jährige am Samstag sein erstes WM-Match überhaupt gegen den Spanier Jose Justicia 3:1 gewonnen.

Rock, der als Top-Talent gilt, spielt erst seit dieser Saison auf der Profitour, im Oktober gewann er dort erstmals einen Titel. In der Weltrangliste hatte er sich bereits vor dem Saisonhöhepunkt bis auf Platz 47 vorgearbeitet.