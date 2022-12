Köln (SID) - Erster Auftritt für Ex-Weltmeister Gerwyn Price bei der WM 2022. Der Waliser, der das Turnier im Londoner Alexandra Palace vor zwei Jahren gewonnen hatte, tritt in seinem Auftaktspiel am Abend an. Ebenfalls im Einsatz ist Ex-Finalist Simon Whitlock aus Australien.

Im italienischen Alta Badia steht der zweite Riesenslalom auf dem Programm. Um 10.00 Uhr beginnt für Alexander Schmid und Co. der erste Durchgang, um 13.00 Uhr der zweite. Beim ersten Rennen am Sonntag gewann der Norweger Lucas Braathen, Schmid wurde Achter.