Köln (SID) - Darts-Legende Phil Taylor traut seinem früheren Erzrivalen Raymond van Barneveld bei der WM viel zu. "Er ist eine Klasse für sich und hat das Spiel, jeden zu schlagen", sagte der Rekordweltmeister dem SID: "Mit ein bisschen Glück" könne der Niederländer beim diesjährigen Jahreshöhepunkt "sehr weit kommen".

Der fünfmalige Champion van Barneveld hatte sich in seinem Auftaktmatch in London trotz einer Lebensmittelvergiftung 3:1 gegen den Engländer Ryan Meikle durchgesetzt. In Runde drei trifft er nun am 27. Dezember auf den Weltranglistenersten Gerwyn Price.

Zuvor war "Barney" beim Grand Slam in Wolverhampton Ende November erstmals seit 2017 in ein Major-Halbfinale eingezogen. Nach seinem Rücktritt vom Rücktritt knüpft der 55-Jährige inzwischen wieder an seine Bestform an.

"Barney hat das getan, was ich von ihm erwartet habe", sagte Taylor, der seinen ehemaligen Kontrahenten nicht nur auf dem Weg zurück auf die Tour unterstützt hatte. Vor 15 Jahren hatte van Barneveld im wahrscheinlich besten WM-Finale aller Zeiten Taylor im Entscheidungsleg bezwungen. Damals wie heute war er vor dem Turnier an Position 32 gesetzt.