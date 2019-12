Köln - Fallon Sherrock geht als Außenseiterin in ihr Drittrundenmatch bei der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace. Schafft die 25-Jährige aus dem englischen Milton Keynes gegen ihren Landsmann Chris Dobey (Freitag, 3. Match nach 13.30 Uhr) die nächste Überraschung, zahlt Sportwettenanbieter bwin das 4,20-fache des Einsatzes aus.

Dobey ist mit einer Quote von 1,22 der klare Favorit auf den Einzug ins Achtelfinale.

Erster Anwärter auf den Titel bleibt Seriensieger Michael van Gerwen (1,72), der Niederländer steht bereits im Achtelfinale. Der WM-Sieg für Sherrock ist mit der Quote 101,00 notiert. Die alleinerziehende Mutter hatte in der ersten Runde als erste Frau der WM-Geschichte einen Mann bezwungen, in Runde zwei setzte sie sich gegen den Weltranglistenelften Mensur Suljovic (Österreich) durch.

