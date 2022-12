London - Unglaublicher Moment im Londoner Alexandra Palace!

Beim Spiel von Florian Hempel gegen den Briten Keegan Brown ertönte beim Walk-on des Deutschen im Ally Pally die falsche Musik. Statt "Kölsche Jung" von Brings - Hempel lebt seit Jahren in der Domstadt - schallte "Rocket Man" von Elton John durch die Arena.

Neben Kommentatoren und Fans war vor allem einer komplett irritiert: Der 32-Jährige selbst! "Ich war geschockter als ihr alle zusammen. Ich habe schon beim Beat gehört, hier läuft irgendwas schief. Ich bin da hochgegangen und dachte mir: Das ist nicht mein Song. Ich weiß auch nicht, was da vorgefallen ist", sagte er nach der Partie im "Sport1"-Interview.

Und weiter: "Da werde ich auch jetzt gleich nochmal ein Gespräch suchen. Damit das zum nächsten Spiel geändert wird."

Hempel von falschem Walk-on-Song irritiert

Hempel erklärte zudem, dass ihn der Song-Fauxpas "auch im Kopf da oben die ersten Aufnahmen beschäftigt" hat. "Man geht da hoch, will seinen Song haben und sich genau so vorbereiten, wie man da immer hochgeht. Rechts von der Bühne waren offenbar ein paar deutsche Fans, die haben dann "Kölsche Jung" angestimmt. Deswegen habe ich dann auch, kurz bevor es losging, da mal hingezeigt. Tolle Unterstützung von den Zuschauern."

Nachhaltig behindert hat die falsche Einlaufmusik den Deutschen übrigens nicht, so hat er seine Auftakthürde in London auch bei seiner zweiten WM-Teilnahme gemeistert. Der noch ohne Spitznamen spielende Profi gewann sein Erstrundenmatch im Alexandra Palace gegen Keegan Brown mit 3:2 und trifft in der zweiten Runde am Donnerstag auf den Weltranglistenfünften Luke Humphries (England).

Entschieden wurde die Partie dabei erst im letzten Leg des fünften Satzes. Hempel, in der Weltrangliste an Nummer 60 geführt, sicherte sich in einem umkämpften Match knapp den ersten Satz, nutze die Fehler seines Gegners aber nicht konsequent genug und gab die folgenden zwei Durchgänge ab.

Der 32-Jährige behielt jedoch in den entscheidenden Momenten die Nerven und nutzte seinen sechsten Matchdart im finalen fünften Satz.