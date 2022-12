Frankfurt am Main (SID) - Der 16-malige Darts-Weltmeister Phil Taylor hat Fallon Sherrock in den höchsten Tönen gelobt. "Fallon hat jetzt alle Hände voll zu tun, da die Spieler jetzt wissen, wozu sie am Board fähig ist", sagte der 62-Jährige dem SID: "Kein Spieler wird sie auf die leichte Schulter nehmen, sie ist eine gute Spielerin."

Sherrock nimmt dank einer kurzfristigen Änderung bei der Vergabe der Startplätze zum dritten Mal an der WM teil. Am Dienstagabend (DAZN und Sport1) trifft die "Queen of the Palace" auf ihren Landsmann Ricky Evans.

Vor drei Jahren hatte die 28-Jährige als erste Frau bei der PDC-WM gegen einen Mann gewonnen und Geschichte geschrieben. "Ihre Teilnahme weckt Interesse und ist gut für das Spiel", sagte Taylor, der sich auf jeden Fall ihre Spiele anschauen möchte.