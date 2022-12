"USA! USA! USA!" schallt es am Montagabend durch den Ally Pally in London. Was in anderen Sportarten unvorstellbar klingt, wird bei der Darts-WM Realität: Englische Fans feuern tatsächlich einen amerikanischen Spieler lauthals an. Doch wie hat Leonard Gates das geschafft?

Der 52-Jährige lieferte in seiner Erstrundenpartie gleich mehrere Argumente, weshalb man an diesem Abend für ihn sein sollte - und das erkannten auch die Fans im Ally Pally.

Denn Gates ist kein gewöhnlicher Darts-Spieler. Der US-Amerikaner war vor seiner Darts-Karriere professioneller Baseballspieler in der Minor League Baseball, dem Unterhaus der Eliteklasse Major League Baseball. Erst im Laufe seiner Baseball-Zeit entdeckte er die Dartsscheibe für sich.

Wie er in seinem Pre-Game-Interview mit "Sport1" erzählte, sei er zum Darts gewechselt, weil man den Sport wesentlich länger betreiben könne, ehe man sich mit dem Karriereende und alternativen Einkommensquellen beschäftigen müsse.

Gates: Underdog mit erstklassiger Show

Außerdem war er im Duell mit dem Niederländer Geert Nentjes der klare Außenseiter. Immerhin nimmt Gates erstmals an einer WM teil und liegt in der Weltrangliste jenseits der Top 100.

Sein Auftritt war hingegen erstklassig. Zuerst imponierte er den Zuschauern bei seinem Walk-on mit einer Tanzeinlage, ehe er auch im Spiel selbst zum "Showman" wurde.

Während andere Spieler nach zwei perfekten Darts in die Triple 20 ihren Wurfrhythmus beibehalten und den dritten Pfeil direkt hinterherwerfen, verließ Gates das Oche lässig nochmal und deutete mit dem Dart in Richtung Publikum. Er symbolisierte: "Den hämmere ich jetzt da auch noch rein."

Und genau das tat er: Der Caller rief unnachahmlich das Maximum von 180 Punkten aus und der Ally Pally eskalierte. Gates wusste, dass er die Menge nun auf seiner Seite hatte und nutzte das aus, indem er nahezu jedes gewonnene Leg mit dem Publikum feierte. So kam es schließlich zu den außergewöhnlichen Gesängen der Engländer, die fortan immer wieder "USA! USA! USA!" anstimmten.

Gates: Auscheken soll gelernt sein

Von den Fans getragen, spielte sich der 52-Jährige in einen Rausch und brachte den favorisierten Nentjes zum Schwächeln. Eines jedoch muss Gates noch üben, ehe er am Mittwochabend auf Stephen Bunting trifft: Auschecken! Denn Gates benötigte satte acht Matchdarts, um die Sensation perfekt zu machen.

Was nach dem Überraschungssieg des WM-Debütanten natürlich nicht fehlen durfte: "USA! USA! USA!" sowie ein Freundentanz des 52-Jährigen.