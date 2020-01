Köln - Peter Wright hat sich bei der Darts-Weltmeisterschaft in London erstmals den Titel gesichert. Am Neujahrstag entthronte der 49 Jahre alte Schotte Vorjahressieger Michael van Gerwen dank eines 7:3 in einem hochklassigen Finale und nahm damit erfolgreich Revanche für die Niederlage gegen den Niederländer im WM-Endspiel von 2014. Der Erfolg im Alexandra Palace bescherte Wright zudem eine Prämie in Höhe von 500.000 Pfund (rund 591.000 Euro).

Für Wright, der in den beiden Jahren zuvor nicht über die zweite Runde hinausgekommen war, war es der erste Sieg gegen den Weltranglistenersten im Finale eines Major-Turniers. Bei den vorherigen neun Finalduellen mit dem 30-Jährigen im Einzel war er immer als Verlierer von der Bühne gegangen. Van Gerwen verpasste durch die Niederlage seinen vierten Titel nach 2014, 2017 und 2019.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.