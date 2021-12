Köln (SID) - Titelverteidiger Gerwyn Price startet selbstbewusst in die Darts-WM im Londoner Alexandra Palace. "Ich kann mich nur selbst schlagen. Wenn ich aufdrehen kann, dann gewinne ich", sagte der Waliser der Sport Bild. Mit seiner Zweitrunden-Partie gegen Ritchie Edhouse oder Peter Hudson an diesem Mittwoch (ab 20.00 Uhr/Sport1 und DAZN) startet der Weltranglistenerste in den Jahreshöhepunkt der Professional Darts Corporation (PDC).

Price verteidigte seine polarisierende Art, die in der Vergangenheit trotz seines ersten WM-Titels im Januar häufig zu Buhrufen der Fans führte: "Andere Leute halten sich zurück. Sie wollen etwas sagen, aber sagen es nicht", so Price: "Wenn ich denke, etwas sollte gesagt werden, oder jemand fragt mich etwas, dann antworte ich eben." Er versuche, die Buhrufe "so gut ich kann" abzublocken "und einfach Darts zu spielen".

Von den vier deutschen Startern traut er dem Weltranglisten-25. Gabriel Clemens (Saarwellingen) am meisten zu: "An einem guten Tag kann er jeden schlagen", sagte Price und schränkte ein: "Aber wie viele andere auch muss er auf der Tour weitere Erfahrungen sammeln."