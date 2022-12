Unterföhring (SID) - Der Fernsehsender Sport1 hat beim ersten Auftritt des deutschen Darts-Profis Gabriel Clemens eine starke Quote verbucht. In der Spitze sahen eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer den Auftaktsieg des "German Giant" gegen den Iren William O'Connor (3:0) am Mittwochabend.

Im Schnitt verfolgten 650.000 Zusehende die Session, in der auch der niederländische Topfavorit Michael van Gerwen erfolgreich in die WM einstieg. Dies entsprach einem Marktanteil von 6,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - bislang Sport1-Bestwert für dieses Turnier.