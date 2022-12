Gibraltar (SID) - Der deutsche Dartsprofi Gabriel Clemens geht als knapper Favorit in sein Achtelfinal-Match. Schafft der 39 Jahre alte Saarwellinger am Freitagnachmittag (15.00 Uhr/Sport1 und DAZN) gegen den Schotten Alan Soutar als erster Deutscher überhaupt den Einzug in das WM-Viertelfinale, zahlt Sportwettenanbieter bwin das 1,70-fache des Einsatzes zurück. Ein Sieg von Feuerwehrmann Soutar ist mit der Quote 2,10 dotiert.

Vor den Achtelfinals gilt wie schon vor dem Turnier der Niederländer Michael van Gerwen als Topfavorit auf den WM-Titel. Mit einer Sieg-Quote von 3,00 liegt der dreimalige Weltmeister klar vor dem Weltranglistenersten Gerwyn Price aus Wales und Schindler-Bezwinger Michael Smith aus England (beide 6,00). Schafft Clemens die Sensation, gibt es das 67-fache des Einsatzes zurück.