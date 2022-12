Köln (SID) - Routinier Simon Whitlock hat bei der Darts-WM in London eine Überraschung knapp verpasst und ist in der zweiten Runde ausgeschieden. Der 53 Jahre alte Australier, WM-Finalist von 2010, verlor am Montag gegen den Weltranglisten-17. Jose de Sousa (Portugal) mit 2:3. Dabei gab Whitlock eine 2:0-Satzführung aus der Hand.

Eine Runde weiter ist zudem der Waliser Lewis Williams, der beim 3:0 gegen den Niederländer Niels Zonneveld keine Mühe hatte. Williams wäre dabei fast ein Neundarter gelungen, der 20-Jährige brachte jedoch "nur" acht perfekte Darts ins Ziel.