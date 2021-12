München/London – Erfolgreicher WM-Auftakt für Deutschlands Nummer eins im Darts! Gabriel Clemens hat sich im Londoner Alexandra Palace in seinem Zweitrundenmatch mit 3:0 gegen den Waliser Lewy Williams durchgesetzt.

Der "German Giant" leistete sich zu Beginn der Partie zwar einige kleine Fehler, weil Gegner Williams aber nach einem eigentlich guten Start konstant bei den Doppeln patzte und auch nicht über einen 65er-Average hinauskam, schnappte sich Clemens den ersten Satz ohne Leg-Verlust.

Der "Prince of Wales" war im zweiten Durchschnitt besser im Spiel, doch war es "Gaga", der mit einem starken 143er-Finish für das erste richtige Ausrufezeichen der Partie sorgte. Williams hatte zwar sogar die Möglichkeit, sich beim Stand von 2:2 nach Legs den zweiten Satz zu schnappen, schwächelte aber auch im entscheidenden Moment wieder auf die Doppel-20, sodass Clemens den zweiten Durchgang für sich entscheiden konnte.

Darts-WM: Gabriel Clemens am Montag gegen Jonny Clayton

Obwohl auch Clemens immer wieder mit seinen eigenen Würfen haderte und seinen Average selten über die 90er-Marke hieven konnte, dominierte die Nummer 25 der PDC Order of Merit seinen jungen Gegner auch im letzten Abschnitt beinahe durchgehend und sicherte sich mit am Ende vier 180s auch den dritten Satz mit 3:1 nach Legs.

Clemens steht damit als zweiter Deutscher in der 3. Runde der Weltmeisterschaft. Zuvor hatte Florian Hempel sensationell den an fünf gesetzten Dimitri van den Bergh mit 3:1 besiegt. In seinem nächsten Match wartet wieder ein Waliser auf den "German Giant": In der späten Session am Montag (27. Dezember) geht es gegen Jonny Clayton.

