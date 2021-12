Köln (SID) - Rekordmann Patrick Reimer hat in seinem 1000. Einsatz in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eine Enttäuschung erlebt. Mit den Nürnberg Ice Tigers unterlag der 38-Jährige am Freitagabend bei den dezimierten Kölner Haien 1:2 (0:1, 1:1, 0:0). Den Gastgebern fehlten wegen positiver Coronatests kurzfristig sechs Teammitglieder, Spieler und Trainer waren betroffen.

Reimer, mit 373 Toren und 428 Vorlagen (801 Punkte) DEL-Rekordscorer, trat als siebter Profi in den exklusiven 1000er-Klub ein. Am einzigen Nürnberger Treffer von Dennis Lobach (33.) war der Stürmer nicht beteiligt. Für den Tabellendritten Köln waren Mark Olver (20.) und Maximilian Kammerer (23.) erfolgreich.

Weniger als 24 Stunden nach der Niederlage im Gipfeltreffen gegen Adler Mannheim (2:5) gewann Red Bull München 4:2 (2:2, 2:0, 0:0) gegen die Schwenninger Wild Wings und holte sich schnell die Tabellenführung zurück. Patrick Hager traf nach dem 2:2 der Gäste doppelt (24./33).

Schlusslicht Bietigheim Steelers feierte seinen zweiten Sieg in Serie. Durch das 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) gegen die Augsburger Panther verkürzte der Aufsteiger den Rückstand zum Vorletzten Schwenningen. Das Spiel hätte eigentlich in Augsburg stattfinden sollen, wegen der neuen Corona-Verordnungen in Bayern tauschten die Teams aber das Heimrecht.