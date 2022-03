Bietigheim-Bissingen (SID) - Nächster Corona-Ausbruch in der Deutschen Eishockey Liga: Nur einen Tag nach den Schwenninger Wild Wings und den Eisbären Berlin sind die Bietigheim Steelers auf behördliche Anweisung in die Quarantäne geschickt worden. Das gab die DEL am Freitagmittag bekannt.

Die kommenden drei Spiele des Aufsteigers gegen den ERC Ingolstadt (Freitag), die Grizzlys Wolfsburg (Sonntag) und die Straubing Tigers (Dienstag) können nicht stattfinden. Damit sind seit Donnerstag insgesamt neun Partien abgesagt worden. Auch die Augsburger Panther sind nach dem 22. Coronafall derzeit nicht spielfähig.

Bietigheim war Ende Januar schon einmal in Quarantäne gewesen. Durch die neuerliche Anordnung gehen am Freitag und Sonntag jeweils nur drei DEL-Spiele über die Bühne.