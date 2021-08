Köln (SID) - Die Adler Mannheim und Red Bull München haben ihre Aufgaben beim Start in die neue Saison der Champions Hockey League (CHL) souverän gelöst. In Wales setzten sich die Mannheimer bei den Cardiff Devils mit 5:0 (3:0, 1:0, 1:0) durch, München gewann bei SonderjyskE Vojens aus Dänemark am Donnerstagabend 5:1 (1:1, 1:0, 3:0).

München sorgte erst im Schlussdrittel für klare Verhältnisse. Die Treffer für den Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erzielten Trevor Parkes (9.), Patrick Hager (40.), Frederik Tiffels (49.), Daryl Boyle (53.) und Yannic Seidenberg (60.).

Jordan Szwarz benötigte nur 57 Sekunden für das erste Saisontor (1.) der Adler, außerdem waren Joonas Lehtivuori (10.), Moritz Wirth (11.), Borna Rendulic (32.) und Andrew Desjardins (44.) erfolgreich.

Neben Mannheim und München sind in der Vorrunde Meister Eisbären Berlin und die Fischtown Pinguins Bremerhaven als deutsche Vertreter dabei. Je zwei Teams aus acht Vierergruppen kommen ins Achtelfinale. 2020 war die CHL-Saison wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.