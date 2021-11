Köln (SID) - Red Bull München hat einen wichtigen Schritt in Richtung Viertelfinale in der Champions League (CHL) gemacht. Der dreimalige deutsche Meister setzte sich im Achtelfinal-Hinspiel beim HC Fribourg-Gotteron aus der Schweiz mit 4:2 (1:1, 3:0, 0:1) durch und geht nun mit Vorteilen in das Rückspiel in der kommenden Woche.

Die Adler Mannheim hingegen kamen bei Frölunda HC unter die Räder und stehen vor dem Aus. Die Mannheimer verloren daheim gegen den schwedischen Rekordsieger mit 1:10 (1:2, 0:3, 0:5).

Mannheim sowie München hatten sich jeweils als Gruppenzweite für die Runde der letzten 16 qualifiziert. Meister Eisbären Berlin und die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven waren ausgeschieden. Bislang konnte kein deutsches Team die seit 2014 ausgetragene Champions League gewinnen. 2019 war München im Finale an Frölunda gescheitert.