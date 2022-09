Köln (SID) - Die Düsseldorfer EG muss in der Vorbereitung auf das nächste Spiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ohne Headcoach Roger Hansson auskommen. Der Schwede hat sich nach Klubangaben am vergangenen Wochenende mit Corona infiziert.

Hansson habe zu Beginn der Woche "leichte Symptome" gehabt, sei aber inzwischen "auf dem Weg der Besserung". Ob der 55-Jährige am Sonntag (16.30 Uhr/MagentaSport) beim Auswärtsspiel bei den Augsburger Panthern wieder an der Bande stehen kann, ist laut DEG noch unklar.