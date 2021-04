Köln (SID) - Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm hat in der WM-Vorbereitung einen weiteren Wechsel im Kader der Nationalmannschaft vornehmen müssen. Für den verletzten Düsseldorfer Bernhard Ebner (30), der am Dienstag vorzeitig abgereist ist, rückte der Nürnberger Julius Karrer nach. Der 20-Jährige hatte am vergangenen Wochenende gegen die Slowakei seinen ersten beiden Länderspiele bestritten und sich danach "auf Abruf" bereitgehalten.