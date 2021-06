Riga (SID) - Den historischen Einzug ins WM-Halbfinale haben die deutschen Eishockey-Nationalspieler eher zurückhaltend gefeiert. "Wir haben zusammengesessen, was gegessen und ein bisschen gequatscht", berichtete Verteidiger Leon Gawanke am Freitag, "mehr ist ja derzeit bei der Coronalage nicht möglich."

Am Tag nach dem 3:2 im Penalty-Krimi gegen die Schweiz verzichtete Bundestrainer Toni Söderholm auf Training auf dem Eis. "Bei so einem langen Turnier braucht man auch mal Tage, an denen man nicht aufs Eis geht und den Körper regeneriert", sagte Gawanke, der mit seinem Ausgleichstor 44 Sekunden vor Schluss die Verlängerung erzwungen hatte, "wir haben schwere Spiele hinter uns. Wir haben nur ein bisschen gestretcht und waren auf dem Fahrrad."

Das Halbfinale am Samstag (17.15 Uhr/Sport1) gegen Titelverteidiger Finnland geht das Team trotz der 1:2-Niederlage in der Gruppenphase optimistisch an. "Übers Turnier entwickelt man sich als Mannschaft", meinte Gawanke, "im Halbfinale hat jeder noch ein bisschen mehr Energie als in einem Vorrundenspiel."