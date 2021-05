Riga (SID) - Nach ihrem perfekten Turnierstart haben die deutschen Nationalspieler den ersten WM-Sieg gegen das Eishockey-Mutterland Kanada seit 25 Jahren im Sinn. "Wir wollen das Spiel gewinnen, keine Frage", sagte Verteidiger Moritz Seider vor dem 39. WM-Duell mit dem 26-maligen Weltmeister am Montag (19.15 Uhr/Sport1): "Die Letten haben es uns vorgemacht, jetzt sind wir am Zug."

Gastgeber Lettland hatte zum Auftakt die Kanadier überraschend mit 2:0 besiegt - erstmals in der WM-Geschichte. Der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) gelangen bislang zwei WM-Erfolge: 1987 mit 5:3 und 1996 mit 5:1. Dagegen gab es 35 teils deutliche Niederlagen - zuletzt bei der WM 2019 in der Slowakei mit 1:8. Damals wurde Kanada mit NHL-Topspielern wie Mark Stone oder Shea Theodore Vize-Weltmeister. Jetzt besteht das Team des Weltranglistenersten vor allem aus jungen Talenten, die erst am Anfang ihrer NHL-Karriere stehen.

"Wir brauchen uns vor den großen Nationen nicht zu verstecken", sagte Jungstar Lukas Reichel selbstbewusst mit Blick auf das Duell: "Ich denke, wir haben eine gute Chance."