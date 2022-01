Köln (SID) - Die Düsseldorfer EG hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im dritten Rheinischen Derby der Saison den zweiten Sieg gefeiert und die Krise der Kölner Haie verschärft. Der achtmalige deutsche Meister siegte in der 234. Auflage des Klassikers bei den Haien mit 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) und fuhr den zweiten Dreier in Folge ein. Zudem sicherte Goalie Mirko Pantkowski den ersten Shutout der Saison für die DEG.

"Wir haben ein grundsolides Spiel gespielt, hinten gut dicht gehalten und vorne einfach die Dinger reingemacht", sagte Pantkowski bei MagentaSport: "Es war ein gutes Spiel von mir. Der Pfosten hat mich zweimal gerettet, aber das Glück braucht man in solchen Spielen."

Die Haie, bei denen Trainer Uwe Krupp aufgrund eines positiven Coronatests kurzfristig nicht an der Bande stand und durch Ron Pasco vertreten wurde, gewannen nur eine ihrer letzten 13 Partien und verloren acht in Serie.

Top-Torjäger Brendan O'Donnell (13.) brachte die DEG vor 750 Zuschauern in der Lanxess Arena in Führung. Tobias Eder (40.) erhöhte kurz vor der zweiten Drittelpause, Stephen MacAulay (44.) sorgte für die Vorentscheidung.