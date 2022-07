Schwenningen (SID) - Eishockey-Nationalspieler Sebastian Uvira wechselt vom achtmaligen deutschen Meister Kölner Haie zum DEL-Konkurrenten Schwenninger Wild Wings. Der 29-Jährige geht in seine zehnte Saison in der Deutschen Eishockey Liga.

In seinen bisherigen 405 Partien konnte der Flügelstürmer 145 Scorerpunkte verbuchen. Für die Nationalmannschaft stand Uvira, der zuvor seinen bestehenden Vertrag in Köln aufgelöst hatte, unter anderem 2018 bei der Weltmeisterschaft in Dänemark auf dem Eis.

"In Sebastian Uvira konnten wir einen Offensivakteur langfristig an uns binden, der mit seiner Spielweise hervorragend in unser Konzept und zu den Wild Wings passt", kommentierte Schwenningens Sportdirektor Christof Kreutzer. Wild-Wings-Trainer Harold Kreis ergänzte: "Sebastian bereichert unser Kontingent an deutschen Spielern enorm. Er bringt neben seiner Physis auch große Qualitäten im spielerischen und läuferischen Bereich mit."