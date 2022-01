Augsburg (SID) - Die Augsburger Panther aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben sich auf der Torhüterposition mehr Tiefe verschafft und den Schweden Oskar Östlund verpflichtet. Das teilte der AEV am Samstag mit. Der 29-Jährige kommt von Fehervar AV19 aus der ICEHL zu den Fuggerstädtern und erhält einen Vertrag bis Saisonende.

Bereits in der Saison 2019/20 kam Östlund in der DEL in elf Partien für die Krefeld Pinguine zum Einsatz.