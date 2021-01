Köln (SID) - Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben in der Gruppe Nord der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vorerst die Tabellenführung übernommen. Bei den Krefeld Pinguinen setzte sich das Team von Trainer Thomas Popiesch mit 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) durch und zog damit an den Eisbären Berlin vorbei. Miha Verlic (29.) brachte Bremerhaven in Führung, ehe Jan Urbas (60.) kurz vor Schluss für den Endstand sorgte.