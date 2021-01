Köln (SID) - Die Düsseldorfer EG hat in der Nord-Gruppe der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nach ihrem sechsten Sieg in Serie den Sprung auf Platz zwei geschafft. Gegen die Eisbären Berlin gewannen die Rheinländer 5:3 (2:2, 2:0, 1:1) und lassen die Hauptstädter damit vorerst hinter sich. An der Tabellenspitze liegen nun die Fischtown Pinguins Bremerhaven, die am Vortag die Grizzlys Wolfsburg mit 2:1 besiegt hatten.

Matchwinner auf Seiten der DEG war Alexander Barta, der gleich dreimal erfolgreich war (2., 10., 60.). Zudem trafen Tobias Eder (24.) und Nicholas Jensen (33.) für die Düsseldorfer. Kristopher Foucault (4.) und Leonhard Pföderl (9.) hatten das Spiel zugunsten der Eisbären zwischenzeitlich gedreht, aber auch der Treffer von Jonas Müller (45.) reichte letztlich nicht, um den Verlust der Tabellenspitze zu verhindern.