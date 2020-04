Düsseldorf - Die Düsseldorfer EG aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat den Vertrag mit Stürmer Victor Svensson um zwei weitere Jahre verlängert. Dies teilte der achtmalige deutsche Meister am Dienstag mit. Der 30 Jahre alte Schwede war vor der Saison 2019/2020 vom norwegischen Erstligisten Storhamar Hockey zur DEG gewechselt. In der vergangenen Spielzeit traf er bis zum vorzeitigen Abbruch in 35 Spielen viermal für die Düsseldorfer und gab acht Vorlagen.

"Durch seine Vielseitigkeit und Zweikampfstärke ist er die optimale Besetzung des dritten Mittelstürmers. In der Hoffnung, dass er nächste Saison weniger Verletzungspech hat, wird er uns noch viel Freude bereiten", sagte der Sportliche Leiter der DEG, Nikolaus Mondt.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.