Köln (SID) - Mit dem vierten Sieg in Folge hat Titelverteidiger Eisbären Berlin die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ausgebaut. Der Hauptstadtklub setzte sich am Sonntag mit 3:2 (1:0, 0:1, 2:1) gegen die Iserlohn Roosters durch.

Mitfavorit Red Bull München kassierte dagegen die vierte Niederlage in Serie und rutschte nach dem 1:3 (0:1, 0:2, 1:0) bei den Nürnberg Ice Tigers vom zweiten auf den vierten Rang ab.

Giovanni Fiore (2.) und Blaine Byron (51./55.) erzielten die Tore für die Berliner, die mit 56 Punkten aus 28 Spielen souverän die Tabelle anführen. Brent Raedeke (36.) und Brent Aubin (58.) trafen für Iserlohn.

München lag durch Tore von Tim Bender (2.), Chris Brown (37.) und Gregor MacLeod (40.) schon mit 0:3 zurück, ehe Austin Ortega (52.) der einzige Treffer des dreimaligen Meisters gelang.