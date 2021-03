Köln (SID) - Die Eisbären Berlin haben der Düsseldorfer EG eine ganz bittere Niederlage in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zugefügt. Der Tabellenführer demontierte die DEG am Samstagabend mit 8:1 (3:0, 4:0, 1:1), die Rheinländer kassierten damit die höchste DEL-Pleite seit 2015.

Düsseldorf rutscht nach nun fünf Niederlagen in Folge auf den sechsten Tabellenplatz in der Nord-Gruppe ab. Der Rückstand auf Rang vier, der zur Teilnahme an den Play-offs berechtigt, beträgt drei Zähler. Die Eisbären festigten derweil mit dem vierten Sieg in Serie ihre Spitzenposition.

Nationalspieler Leo Pföderl eröffnete den Berliner Torreigen mit einem Doppelpack (5./12.). Im Anschluss hatten die Gastgeber alles im Griff und bauten das Ergebnis durch Lukas Reichel (17.), Kris Foucault (26./29./59.), Zach Boychuk (34.) und Matthew White (37.) weiter aus. Alexander Hehl (44.) erzielte den Düsseldorfer Ehrentreffer.