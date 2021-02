Die Krefeld Pinguine sind in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bei ihren Heimspielen nur noch Kanonenfutter. Das Schlusslicht der Nordgruppe unterlag am Donnerstag den Eisbären Berlin 1:6 (0:2, 0:4, 1:0) und kassierte nach dem 0:7 gegen die Kölner Haie und dem 3:7 gegen die Iserlohn Roosters die dritte üble Niederlage auf eigenem Eis in Serie.