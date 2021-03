Köln (SID) - Die Eisbären Berlin aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben nach dem ersten Teil der Hauptrunde die Weichen für die Zukunft gestellt und den auslaufenden Vertrag mit Trainer Serge Aubin verlängert. Die neue Vereinbarung mit dem Kanadier läuft über zwei Jahre bis 2023.

"Ich bin davon überzeugt, dass Serge der richtige Trainer für die Zukunft der Eisbären Berlin ist", sagte Sportdirektor Stephane Richer. Unter Aubin (46) spiele die Mannschaft "auch in der schwierigen, laufenden Saison" sehr erfolgreich.

Nach 24 Spielen in der Nord-Gruppe steht Berlin mit 52 Punkten an der Spitze. Der Vorsprung auf Rang fünf in der Staffel, der nicht mehr zur Teilnahme an den Play-offs berechtigt, beträgt schon 19 Zähler. Berlin muss in der Hauptrunde noch insgesamt 14 Spiele gegen die sieben Teams aus dem Süden absolvieren.

Aubin hatte die Eisbären im Sommer 2019 übernommen und direkt auf Tabellenplatz vier geführt. Die Play-offs fanden im Vorjahr wegen der Corona-Pandemie nicht statt.