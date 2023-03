Frankfurt am Main (SID) - Die Löwen Frankfurt aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) treiben die Kaderplanung für ihre zweite Erstligasaison weiter voran. Die Hessen gaben am Donnerstag die Verpflichtung des kanadischen Angreifers Cam Brace bekannt. Der 29-Jährige wechselt vom schwedischen Erstligisten IK Oskarshamn an den Main.

Nach dem Aus in den Pre-Play-offs hatten die Löwen mit der Trennung von 13 Spielern und Cheftrainer Gerry Fleming einen großen Umbruch eingeleitet. Im Gegenzug hatten sie bereits die Verträge von acht Profis verlängert.