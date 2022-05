Mannheim (SID) - Die Adler Mannheim aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben Mittelstürmer Tyler Gaudet vom Ligakonkurrenten Grizzlys Wolfsburg verpflichtet. Der 29 Jahre alte Kanadier unterzeichnete einen Zweijahresvertrag, wie der Verein am Dienstag mitteilte.

Für die Grizzlys sammelte Gaudet in der abgelaufenen Saison in 33 Hauptrunden- und acht Play-off-Spielen 34 Scorerpunkte und hatte damit einen entscheidenden Anteil am Halbfinaleinzug des Klubs. Von 2014 bis 2017 war er insgesamt 20 Mal für die Arizona Coyotes in der nordamerikanischen NHL zum Einsatz gekommen.