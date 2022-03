Köln (SID) - Die Kölner Haie haben das Kellerduell in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewonnen und sich wohl aller Abstiegssorgen entledigt. Der achtmalige Meister, der zuletzt schwer ins Trudeln geraten war, besiegte Schlusslicht Krefeld Pinguine am 53. Spieltag mit 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) und vergrößerte das Polster drastisch. Für den KEV wiederum rückt der Abstieg in die DEL 2 nach zuvor zwei Achtungserfolgen immer näher.

Landon Ferraro (20., 50.), Alexander Oblinger (27.) und Andreas Thuresson (51.) trafen für die Haie, die mit einem Punkteschnitt von 1,32 auf Rang zehn vorrückten. Anton Berlew (16.), Leon Niederberger (23.) hatten Krefeld (1,14) jeweils in Führung gebracht.