München (SID) - Topfavorit Red Bull München hat die Halbfinalserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Grizzlys Wolfsburg mit einem deutlichen Sieg eröffnet. Der Hauptrundensieger gewann nach einer souveränen Vorstellung das erste von sieben möglichen Spielen am Freitag mit 5:2 (2:0, 2:2, 1:0). Für Semifinal-Dauergast Wolfsburg bietet sich bereits am Sonntag (13.15 Uhr/MagentaSport) die Chance auf den Ausgleich.

In der Münchner Olympia-Eishalle erzielten Trevor Parkes (2.), Emil Johansson (7.), Maxi Kastner (28.), Andi Eder (30.) und Maksymilian Szuber (54.) die Tore für den Gastgeber, Matt Loritos Anschlusstreffer zum 1:2 (23.) brachte nur kurz Spannung in eine ansonsten einseitige Partie. Grizzlys-Urgestein Gerrit Fauser gelang lediglich Ergebniskosmetik (40.).