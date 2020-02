München - Eishockey-Talent Samuel Soramies wechselt zur kommenden Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) von Meister Adler Mannheim zum ERC Ingolstadt. Dies gaben beide Vereine am Dienstag bekannt. Mit sofortiger Wirkung verstärkt der Deutsch-Pole Wojciech Stachowiak den ERC, der 20-Jährige kommt von den Michigan State Spartans aus der US-Collegeliga NCAA.

"Es geht jetzt in die entscheidende Phase der Saison. Dass sich nun die Möglichkeit aufgetan hat, nochmal einen deutschen Spieler zu verpflichten, gibt uns mehr Tiefe im Kader", sagte Sportdirektor Larry Mitchell.

Der 21 Jahre alte Stürmer Soramies hatte in der vergangenen Woche in der Perspektivmannschaft "Top Team Peking" seine ersten beiden Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft absolviert. In der laufenden Saison gelang Soramies auch sein erster DEL-Treffer.

