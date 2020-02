Ingolstadt - Stürmer David Elsner geht im Sommer in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in seine sechste Saison beim ERC Ingolstadt. Der 27-Jährige verlängerte seinen Vertrag mit den Panthern um eine weitere Spielzeit. Elsner war 2015 von den Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg gekommen. In der laufenden Saison kam er beim ERC in 38 Spielen auf elf Tore und elf Vorlagen.

"David ist als rechtsschießender deutscher Spieler im perfekten Eishockeyalter. Wir sind glücklich, dass er auch weiterhin bei uns spielen wird", sagte ERC-Sportdirektor Larry Mitchell: "Er hat mit seinem Körper und dem starken Schuss alle Veranlagungen, die man braucht."

