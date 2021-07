Köln (SID) - Der ERC Ingolstadt hat für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den finnischen Torhüter Karri Rämö verpflichtet. Der 35-Jährige kommt vom finnischen Klub TPS Turku und bringt es in seiner Karriere auf insgesamt 166 Spiele in der nordamerikanischen Profiliga NHL. Über die Vertragslaufzeit machte der Klub keine Angaben.

"Mit seiner Routine und der DEL-Erfahrung von Kevin Reich haben wir für die kommende Saison ein super Tandem", sagte ERC Sportdirektor Larry Mitchell: "Seine Play-off-Einsätze in Omsk, Calgary, Helsinki und Turku zeigen, dass seine Leistung noch besser wird, je wichtiger das Spiel ist. Das hat uns überzeugt."

In der vergangenen DEL-Saison war Ingolstadt im Play-off-Halbfinale am späteren deutschen Meister Eisbären Berlin gescheitert.