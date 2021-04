Köln (SID) - Die Iserlohn Roosters haben sich mit einem umkämpften Sieg in eine gute Ausgangslage für die Teilnahme an den Play-offs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gebracht. Die Sauerländer gewannen beim ERC Ingolstadt am Donnerstagabend mit 3:2 (0:0, 1:0, 2:2) und festigten den vierten Platz der Nord-Staffel. Der Erfolg der Roosters sorgte gleichzeitig für das Hauptrundenaus der Kölner Haie.

Brent Aubin (21.), Brent Raedeke (43.) und Ryan O'Connor (51.) trafen für Iserlohn, Morgan Ellis (44.) und Frederik Storm (47.) hatten für den Meister von 2014 zwischenzeitlich ausgeglichen. Die Niederlage hat für den ERC keine gravierenden Auswirkungen. Mit einem Sieg hätten die Oberbayern vom dritten Play-off-Platz nicht mehr verdrängt werden können.