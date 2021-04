Iserlohn (SID) - Die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) haben den deutschen Nationalspieler Simon Sezemsky verpflichtet. Der Verteidiger kommt von Ligakonkurrent Augsburger Panther, über die Vertragslaufzeit machten die Roosters keine Angaben. Sezemsky hatte am Donnerstag seinen Abschied aus Augsburg bekannt gegeben.

"Ich möchte mich mit diesem Wechsel auch persönlich weiterentwickeln und in Iserlohn noch mehr Verantwortung übernehmen. Ich will dort Play-off-Eishockey spielen und das so schnell wie möglich vor den positiv verrückten Fans am Seilersee", sagte Sezemsky.

Der 27-Jährige bereitet sich mit der Nationalmannschaft derzeit auf die Weltmeisterschaft in Lettland (21. Mai bis 6. Juni) vor. Sezemsky hatte beim 1:4 gegen Tschechien am Donnerstag den einzigen Treffer für die DEB-Auswahl erzielt, für die es die dritte Niederlage im dritten Vorbereitungsspiel war.