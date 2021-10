Krefeld (SID) - Die Krefeld Pinguine aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den früheren Nationalspieler Eduard Lewandowski (41) verpflichtet. Der Stürmer, der zwischen 2002 und 2007 52 Mal für das DEB-Team aufgelaufen war, unterschrieb beim KEV einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison. In der vergangenen Spielzeit hatte Lewandowski beim ambitionierten Zweitligisten Löwen Frankfurt gespielt.

Lewandowski war 2003 an 242. Stelle vom NHL-Rekordsieger Montreal Canadiens gedraftet worden, eine Partie in der besten Eishockey-Liga der Welt absolvierte er jedoch nie. In der DEL stand er bereits für die Eisbären Berlin, die Kölner Haie, Adler Mannheim und die Düsseldorfer EG auf dem Eis.